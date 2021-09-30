هبوط أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل في مطار تل أبيب

المصدر: تل ابيب - أ ف ب

هبطت أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل الخميس في مطار بن غوريون في تل ابيب، بحسب مصوّر في وكالة فرانس برس.

وخُصّص للطائرة استقبال رسمي.

وكانت رحلة «طيران الخليج» GF 972 غادرت في وقت سابق الخميس المنامة، عاصمة البحرين.

ويرمز الرقم 972 إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل،التي طبعت علاقاتها مع أربع دول عربية العام الماضي بدءاً بالإمارات ومن ثم البحرين والسودان والمغرب، برعاية الولايات المتحدة إبان ولاية الرئيس دونالد ترامب.

ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الخميس بأول زيارة رسمية الى مملكة البحرين سيتم خلالها افتتاح سفارة لإسرائيل، وتوقيع اتفاقات تعاون اقتصادي وتكنولوجي بين البلدين.

وقال لبيد في تغريدة على تويتر باللغتين العربية والعبرية «وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة».

واستقبله على المطار نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني. وسيعقد الرجلان مؤتمرا صحافيا مشتركا في وقت لاحق اليوم.

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