بايدن سيحصل على جرعة معززة من لقاح كورونا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19 اليوم الاثنين.

وأضاف أن الرئيس البالغ 78 عاما والذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا «سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع» إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأميركية.

كما سيدلي بايدن بتصريحات حول مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 ت غ).

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