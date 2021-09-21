السودان.. البرهان يزور سلاح المدرعات بعد إحباط محاولة الانقلاب

المصدر: المصدر - متابعات الإمارات اليوم

زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء سلاح المدرعات، بعد أنباء عن تورط عدد من قادته في المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم.



وذكر مجلس السيادة، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن البرهان زار سلاح المدرعات بمعسكر الشجرة، وحيى الضباط والجنود وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع الأحداث.

وقال البرهان في كلمة وجهها إلى الضباط في مقر المدرعات، إن الجيش سيحمي البلاد والوطن، والعملية الانتقالية.

كما أوضح، بحسب ما نقلت مصادر عسكرية، أن المعلومات المتوافرة عن العملية العسكرية الفاشلة لم تفض حتى الآن إلى إثبات وجود أي صلة للجماعة الانقلابية بأي جهة أخرى.

وأوضح أن محاولة انقلاب انتهت بدون وقوع أي خسائر.

إلى ذلك، دعا البرهان إلى وحدة القوى السياسية وتعاونها لمواجهة المخاطر، مؤكدا أن الجيش وقوات الدعم السريع تعمل معا وبتنسيق تام.

وكان وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حمزة بلول، أعلن أن الأوضاع أصبحت تحت السيطرة التامة، وأنه «تم إلقاء القبض على قادة المجموعة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة».

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