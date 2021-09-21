‎ريم الهاشمي تلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - وام

التقت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع كل من الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والسفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الطرفان الفرص المتاحة لتقوية أواصر التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في مختلف المجالات.

وهنأت ريم الهاشمي، أنطونيو غوتيريش على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية. وشكرته بصفتها المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، على مشاركة الأمم المتحدة في المعرض الدولي القادم.

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