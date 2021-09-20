معارك بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في صعدة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

قالت مصادر ميدانية يمنية في محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية، إن قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية تمكنت من الوصول إلى عقبة "مران"، بعد شنها هجوما معاكسا على ميليشيات الحوثي التي حاولت التقدم باتجاه منطقة الملاحيظ، مشيرة إلى استمرار المعارك بين الجانبين، بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع وأهداف حوثية في المناطق الواقعة بين مديريتي حيدان والظاهر.

وأفادت المصادر، بأن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في ميمنة جبهة الملاحيظ، بعد معارك ضد الميليشيات الحوثية التي تكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها.

وفي الجوف، بدأت قوات المنطقة العسكرية السادسة، عملية عسكرية ضد مواقع الميليشيات في صحراء الريان شرق بئر المرازيق، وأخرى في محيط معسكر الخنجر الغربي في مديرية خب والشعف، وتمكنت من تدمير تحصينات، والقضاء على تعزيزات حوثية كانت الميليشيات دفعت بها إلى تلك المناطق خلال الأيام القليلة الماضية بهدف شن هجمات تجاه مأرب.

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