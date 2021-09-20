البحرين تعرب عن رفضها لما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات مغلوطة بشأن الإمارات

المصدر: وام - أبوظبي

أعربت مملكة البحرين عن رفضها البالغ لما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي من ادعاءات مغلوطة بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.

و نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية قولها في بيان لها اليوم " إن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات غير صحيحة و يفتقد إلى المصداقية و يتنافى مع ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات بارزة في مجال التنمية البشرية و الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها التزاما منها بما ينص عليه دستورها و قوانينها الوطنية.

و أكدت الوزارة أن سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل الإنساني و حماية الحقوق و التمسك بقيم المساواة و العدالة و عدم التمييز سجل ناصع تدل عليه المكانة الرفيعة التي تحتلها في المؤشرات العالمية وتصنيفها ضمن دول التنمية البشرية العالية للغاية في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news