الأمم المتحدة تدين الإعدامات التي نفذتها الميليشيات الحوثية

المصدر: نيويورك - أ ف ب

نددت الأمم المتحدة بقيام الميليشيات الحوثية في اليمن بإعدام تسعة أشخاص بزعم "الضلوع في مقتل مسؤول حوثي كبير عام 2018".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد عن "أسفه الشديد لأن الميليشيات الحوثية نفّذت بالأمس عملية إعدام في حقّ تسعة أشخاص، بينهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصراً عند اعتقاله"، وفق ما جاء في نسخة عربية لبيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وأضاف البيان أن "غوتيريش يدين بشدة عمليات الإعدام التي نتجت عن إجراءات قضائية لم تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة العادلة".

والتسعة الذين أعدموا هم من بين مجموعة من 16 شخصا حكمت عليهم محكمة يسيطر عليها الحوثيون بتهمة الضلوع قبل ثلاث سنوات في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للميليشيات صالح الصماد.

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