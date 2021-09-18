آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

-في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم السبت في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- توقيف أكثر من مئتي شخص في ملبورن -أوقف مئات المتظاهرين وأُصيب شرطيون بجروح السبت في ملبورن في أستراليا، أثناء مواجهات عنيفة مع محتجين مناهضين لتدابير الإغلاق.

واستخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل وأوقفت أكثر من مئتي شخص في ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث تعداد السكان، حيث خالف المئات إلزامية البقاء في المنازل ليتظاهروا.

وتشهد ملبورن الإغلاق السادس منذ بدء تفشي الوباء، وقد سجّلت ولاية فكتوريا التي تضمّ المدينة، السبت أكثر من 500 إصابة بكوفيد-19.

- ممرضو الفيليبين يعانون -يواجه ممرضون منهكون في الفيليبين صعوبات جمة للاعتناء بالمرضى في ظلّ إصابة زملاء لهم بكوفيد-19 أو استقالتهم من مهنة كانت تعاني نقصا في اليد العاملة قبل الأزمة الصحية.

وتشهد البلاد ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات جراء تفشي المتحوّرة دلتا بشكل أساسي. وأفادت السلطات الصحية عن نقص في أعداد الممرضين بحوالى مئة ألف، وأرغمت الذين تركوا المهنة على العمل لساعات طويلة مقابل أجر زهيد مع عقود قصيرة الأمد.

- خبراء يؤيدون إعطاء جرعة لقاح ثالثة لبعض الأميركيين -أيّدت اللجنة الاستشارية لوكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه) التي تضم باحثين وعلماء أوبئة ومتخصصين في الأمراض المعدية، الجمعة إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للأميركيين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما أو للمعرضين لأخطار صحية ولكن ليس لجميع الأميركيين، وذلك بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

واعتبرت اللجنة أنه ينبغي أن يكون العاملون في الرعاية الصحية ضمن فئة الأشخاص المعرضين لـ"مخاطر صحية عالية".

لكن مجموعة الخبراء أعربت أيضًا عن مخاوفها بشأن الآثار الجانبية المحتملة التي قد تنتج من جرعة ثالثة من اللقاح إذا تم إعطاؤها لجميع السكان، وخصوصا للأصغر سنًا. وهو ما يُعتبر نكسة للرئيس جو بايدن الذي كان يسعى إلى إطلاق حملة جرعات معززة.

- فرنسا: 50 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل -أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن بلاده لقحت حتى الآن 50 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتمّ تحقيق هذا الهدف مع تأخر 17 يوماً عن الموعد الذي حدّدته الحكومة نهاية أغسطس. إلا أن ذلك يشكل انتصاراً للحكومة بما أن نحو ثلاثة أرباع السكان باتوا الآن ملقحين بجرعة واحدة أقلّه.

- الهند: إعطاء 22 مليون جرعة في اليوم -سجّلت الهند الجمعة عدداً قياسياً بإعطائها 22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد، وذلك في إطار حملة تطعيم مكثفة تنظمها لمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

أنشأت السلطات مراكز تطعيم في الملاعب ومراكز التسوّق والعيادات ومواقع أخرى بهدف تسريع حملة التلقيح البطيئة، في وقت تأمل الحكومة الهندية بأن تلقح 1,1 مليار شخص بحلول نهاية العام.

- 11 سبتمبر: تعليق محاكمات متهمين في غوانتانامو -أعلن قاض أميركي تعليق جلسات محاكمة خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر وأربعة آخرين، الجمعة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في قاعة المحكمة في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو.

وقال مسؤول في مكتب اللجان العسكرية المسؤول عن محاكمات غوانتانامو، إنّ تسجيل إصابة مؤكدة لمراسل إعلاميّ كان في قاعة المحكمة طوال الأسبوع الماضي والاشتباه بإصابة شخص آخر، قد تسبّبا بتعليق الجلسات.

- عودة عروض الأزياء إلى لندن -عادت عروض الأزياء إلى لندن الجمعة بعدما أدت جائحة كوفيد-19 إلى إجراء بعضها عبر الانترنت في إطار أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية، الامر الذي يحمل أملاً لقطاع الأزياء بعد رفع معظم القيود التي فرضت للحد من تفشي الفيروس.

- أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية تعاود نشاطها -عاودت أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية الجمعة حفلاتها على المسرح مستهلة موسم 2021-2022، في خطوة تبعث الارتياح في صفوف موسيقييها بعد 556 يوماً من الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال عازف البوق الرئيسي كريس مارتن لوكالة فرانس برس خلال بروفة عامة أن هذه العودة بمثابة "ولادة جديدة" بالنسبة اليه كموسيقي.

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