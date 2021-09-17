محمد بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

المصدر: لندن - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في مختلف المجالات وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما.

كما تبادلا وجهات النظر في مجمل التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، بجانب عدد من المسؤولين البريطانيين.

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