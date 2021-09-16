السيسي يؤكد رفض مصر للتدخلات الخارجية في ليبيا

المصدر: القاهرة - وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولوية القصوى التي توليها بلاده لعودة الإستقرار إلى ليبيا وتمكينها من إستعادة دورها إقليمياً ودولياً.

وشدد السيسي خلال استقباله اليوم في القاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة .. على موقف مصر الثابت تجاه إحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي وتعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي وتفعيل ارادته الحرة.

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