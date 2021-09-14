مصر.. النائب العام يحيل المتهمين في واقعة «السجود للكلب» للجنايات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أمر النائب العام في مصر، المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، وذلك في واقعة «السجود للكلب».

وجاء في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية بموقع «فيس بوك»، بأن النائب العام أمر بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية «لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول، واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابا خاصا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.»

وأضاف البيان أن النيابة العامة «أقامت الدليل قبل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهدين آخرين، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.»



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