روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في انتخاباتها البرلمانية

المصدر: موسكو - د ب أ

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتدخل في انتخاباتها البرلمانية التي تجري في غضون أكثر من أسبوع بقليل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لإذاعة «راديو روسيا» الحكومية إن تطبيق «التصويت الذكي» للمنشق المسجون في الكرملين أليكسي نافالني «مرتبط بطريقة أو بأخرى بالبنتاغون».

ويستخدم مؤيدو نافالني التطبيق لدعوة الروس إلى التصويت ضد حزب روسيا المتحدة في الكرملين في الانتخابات التي تجري في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

وتم حظر الصفحة الرئيسة المرتبطة به في روسيا لعدة أيام.

كما أشارت زاخاروفا إلى محادثة بين نائب وزير الخارجية الروسى سيرغى ريابكوف والسفير الأميركى فى موسكو جون سوليفان يوم الجمعة.

وذكر البيان أنه تم إبلاغ سوليفان بأن الجانب الروسي لديه «أدلة دامغة» على انتهاكات القانون من جانب شركات الإنترنت العملاقة الأميركية فيما يتعلق بانتخابات مجلس الدوما القادمة.

ولم يصدر رد فعل من الجانب الأميركى على هذه الادعاءات.

و«التصويت الذكي»، بحسب قناة «آر تي»، عبارة عن أسلوب وضعه أنصار نافالني «بغرض إضعاف الفرص الانتخابية لحزب روسيا الموحدة الحاكم، وذلك عبر حث الناخبين على التصويت لصالح أوفر مرشحين حظا عن أي حزب غير الحزب الحاكم».

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