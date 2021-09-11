بيدرسون يبحث في دمشق التحديات الاقتصادية التي تواجه السوريين

المصدر: دمشق - د ب أ

أكد المبعوث الأممي لسورية، غير بيدرسون، اليوم، أنه بحث في دمشق التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين السوريين .

وقال بيدرسون، في تصريح صحفاي اليوم عقب لقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد:" بحثنا التحديات الاقتصادية والانسانية المتعلقة بمعيشة السوريين وكيف يمكن لنا تحسين الوضع العام وطبعا ربطنا المحادثات بما قدمته من مقاربة تحت عنوان "خطوة مقابل خطوة"، وبكل تأكيد اللجنة الدستورية وكيف يمكن أن نحرز تقدم ".

وأضاف بيدرسون :" كان لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واعتقد أنه من المنصف أن أقول أنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية وأمضينا بعض الوقت للحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية ".

وقالت مصادر دبلوماسية سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الوزير المقداد بحث والمبعوث الأممي التحضيرات للجولة القادمة من الحوار السوري الذي يعقد في جنيف ".

ووصل بيدرسون إلى العاصمة دمشق مساء أمس الجمعة في زيارة هي الخامسة إلى سورية منذ توليه منصبه بداية العام الماضي .

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