أميركا تحذر من السفر إلى 3 دول

المصدر: واشنطن - رويترز

حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء من السفر إلى سريلانكا وجامايكا وبروناي بسبب زيادة إصابات كوفيد-19.

وخففت المراكز تصنيفاتها للإمارات وهولندا ومالطا وغينيا بيساو من المستوى الرابع "مرتفع جدا" إلى المستوى الثالث "مرتفع فقط". وزادت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستوى التحذير بالنسبة لأستراليا من الأول "منخفض" إلى المستوى الثاني "معتدل".

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