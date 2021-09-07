السودان.. نائب البشير يغيب عن محكمة الانقلاب لهذا السبب

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت محكمة الخرطوم اليوم (الثلاثاء ) عن إصابة النائب السابق للرئيس المعزول الفريق أول بكري حسن صالح، والقيادي البارز في نظام الإنقاذ السابق د. نافع على نافع، بمرض الدسنتاريا.

وحسب صحيفة الانتباهه السودانية، تسببت إصابة بكري ونافع بمرض الدسنتاريا في غيابهما عن المثول اليوم أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية في القضية المتهمين فيها والرئيس المعزول عمر البشير و٢٥ آخرين من رموز النظام السابق بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م.

وأماط رئيس هيئة المحكمة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، اللثام عن إفادة طبية واردة من مستشفى السجن القومي كوبر ببحري شمالي العاصمة الخرطوم تفيد بإصابة القياديين بالحكومة السابقة، بكري ونافع، بمرض الدسنتاريا ولزومهما الفراش الأبيض والراحة الطبية لـ(٤٨) ساعة.

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