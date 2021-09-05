مصر وتركيا تتبادلان التعازي في ضحايا حادثي سير

المصدر: أنقرة - د ب أ

تبادلت مصر وتركيا التعازي، اليوم الأحد، في ضحايا حادثي سير وقعا بكلا البلدين.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لتركيا في ضحايا حادث وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: "تابعت مصر بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".

وأضاف: "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لمصر في ضحايا حادث سير وقع بمحافظة السويس شرقي البلاد.

ومن المقرر أن تعقد خلال الأسبوع الجاري جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، في أنقرة.

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