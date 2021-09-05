كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 220.3 مليون وإجمالي اللقاحات 5,42 مليار

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 220.3 مليون حتى صباح اليوم، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5,42 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 220 مليونا و 289 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 561 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 428 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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