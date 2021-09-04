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    فيديو يرصد جريمة قتل في أحد شوارع نيويورك

    المصدر:
    • متابعات - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    نشرت السلطات الأميركية مقطع فيديو لشخصين يطلقان النار في أحد شوارع نيويورك ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص.

    وقالت الشرطة الأميركية إن الضحية يبلغ من العمر 22 عاماً، وخصصت السلطات مكافأة 3500 دولار لمن يرشد عن المتهمين.

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