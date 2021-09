فيديو يرصد جريمة قتل في أحد شوارع نيويورك

نشرت السلطات الأميركية مقطع فيديو لشخصين يطلقان النار في أحد شوارع نيويورك ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص.

وقالت الشرطة الأميركية إن الضحية يبلغ من العمر 22 عاماً، وخصصت السلطات مكافأة 3500 دولار لمن يرشد عن المتهمين.

Wanted for an ASSAULT: On 8/5/2021, at 3:01 A.M.,in front of 1686 Seward Ave, @NYPD43Pct the individuals fired several shots at a group. The shots struck the 22-year-old male victim in his left thigh. DM @NYPDTips or call 1800 577-TIPS with any info. REWARDS up to $3500. pic.twitter.com/QD6Nmcztos