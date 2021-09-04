السيسي يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت مجددًا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وطالب السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك اليوم مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس، المجتمع الدولي للاضطلاع بدور أكبر لحل قضية سد النهضة حفاظًا على استقرار المنطقة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق المصري القبرصي في عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن تدشين اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال السيسي إنه أكد مع نظيره القبرصي على ضرورة العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام، مضيفا «أكدت خلال المباحثات موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية الفلسطينية ومن القرارات الدولية ذات الصلة».

وتابع:«أكدنا ضرورة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين مصر وقبرص واليونان في إطار التعاون المشترك».

ورحب السيسي بالرئيس القبرصي مجددًا في القاهرة، متطلعًا لأن تشهد «الفترة المقبلة مزيدًا من الزخم لشراكتنا وصداقتنا التي تجمع بين بلدينا».

بدوره، قال الرئيس القبرصي إن بلاده تسعى لزيادة التعاون المتبادل بين مصر وقبرص ليمتد إلى مجالات جديدة، مضيفا: «اتفقنا على تبادل الخبرات، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر».

وكان الرئيس القبرصي وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد بلاده للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

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