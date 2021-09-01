الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية على المرافق المدنية في السعودية

المصدر: بروكسل - واس

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات والاعتداءات التي تنفذها الميليشيات الحوثية ضد المرافق والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو: "إن الاتحاد الأوروبي يدين هذه الاعتداءات التي تؤدي إلى إنعدام الاستقرار وتزيد من حدة الصراع في اليمن ويجب وقفها ووضع حد فوري لها".

وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى ضرورة إرساء حل سياسي للازمة في اليمن وإلى وقف إطلاق النار وانخراط كافة الأطراف مع جهود مبعوث الأمم المتحدة.

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