الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي

المصدر: واشنطن - واس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن إدانة الولايات المتحدة بشدة لهجوم الحوثيين ‏الأخير على المملكة، الذي استهدف مطار أبها الدولي، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار ‏بإحدى الطائرات المدنية.

‏ وقال بلينكن، في بيان صحافي: "منذ بداية العام، تعرضت المملكة للكثير من الهجمات الحوثية التي عرضت المدنيين ‏في المملكة العربية السعودية للخطر".

وأضاف: "كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم على مأرب، ‏يؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إن هجمات الحوثيين تديم ‏الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي الدعوة للحوثيين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في ‏مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

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