الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن إدانة الولايات المتحدة بشدة لهجوم الحوثيين الأخير على المملكة، الذي استهدف مطار أبها الدولي، مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بإحدى الطائرات المدنية.
وقال بلينكن، في بيان صحافي: "منذ بداية العام، تعرضت المملكة للكثير من الهجمات الحوثية التي عرضت المدنيين في المملكة العربية السعودية للخطر".
وأضاف: "كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم على مأرب، يؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إن هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة".
وجدد وزير الخارجية الأمريكي الدعوة للحوثيين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
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