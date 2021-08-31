محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل سموه والرئيس التركي خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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