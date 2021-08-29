مقتل شرطي سوري وإصابة اثنين في قصف صاروخي

المصدر: دمشق - د ب أ

قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي السورية وأصيب آخران بقذيفة صاروخية في منطقة درعا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل قوله إن "إرهابيين متحصنين في منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفة صاروخية كراج الانطلاق الشرقي عند مدخل المدينة" ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح من الشرطة.

وقُتل طفلان وأصيب أشقاؤهما الثلاثة ووالدتهم بجروح، أمس السبت، جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم في بلدة قرفا والمدينة الصناعية في درعا.

وكانت مصادر في لجان درعا المركزية حملت، يوم الخميس الماضي، القوات الحكومية السورية مسؤولية فشل المفاوضات بشأن تسوية شاملة في أحياء درعا البلد وعموم مناطق درعا، بعد طلب اللجنة الأمنية التابعة للقوات الحكومية تسليم السلاح بالكامل وإجراء عمليات تفتيش للمنازل التي تريدها القوات الحكومية، ووضع نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news