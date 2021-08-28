الكاظمي: مستوى تمثيل الدول في قمة بغداد محط تقدير العراق

المصدر: بغداد - د ب أ

وصف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت مستوى تمثيل الدول المشاركة في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بأنه محط تقدير العراق حكومة وشعبا.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «ودّعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكلّ الودّ والاعتزاز».

وأضاف الكاظمي أن «مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومةً وشعباً».

وكان مؤتمر قمة بغداد للشراكة والتعاون قد اختتم فعالياته اليوم بحضور، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الكويت صباح خالد الحمد الصباح، ووزراء خارجية كل من السعودية وتركيا وإيران، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومنظمات دولية أخرى.

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