الجيش اليمني يتقدم نحو مفرق الجوف.. والتحالف يستهدف مواقع حوثية في مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بالتحالف العربي، فجر اليوم، محاولة تسلل جديدة نحو جبل الصفراء، في محزم ماس، وشنت هجوما معاكسا على ميليشيات الحوثي، وتقدمت نحو مفرق الجوف، وفي مديرية مدغل، شمال غرب محافظة مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، أن عمليات الجيش والقبائل في محيط معسكر ماس، جاءت عقب تأمين مناطق عدة في منطقة الجدافر ووادي الجفرة، واليعيرف الواقعة بين الجوف ومأرب، وقطع طرق الإمداد الحوثية، نحو مديرية مدغل في مأرب.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف، أكثر من 18 غارة جوية على أهداف حوثية متحركة وثابتة في المناطق الواقعة بين الجوف ومأرب، لمساندة قوات الجيش والقبائل المتقدمة نحو معسكر ماس، ومفرق الجوف.

وأكدت مصادر ميدانية، استهداف مقاتلات التحالف التعزيزات القتالية الحوثية والآليات القتالية التي تم الدفع بها إلى جبهات مأرب والجوف، خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لتشتت تلك الحشود في المناطق الصحراوية بين المحافظتين.

وكانت دفاعات الجيش والقبائل، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جبهة الكسارة غرب مأرب، والتي شهدت مواجهات عنيفة بين الجانبين، عقب محاولة الحوثيين التسلل إلى مواقع الجيش في المنطقة، ما خلف قتلى في صفوف الميليشيات بينهم القيادي الحوثي خالد صالح المروعي قائد جبهة المشجح ، المكنى "أبو أمين".

في الإثناء انفجرت شبكة الغام حوثية، بعناصرها في الطريق الرابط بين الزور وكوفل غرب مأرب، ما أوقع العديد من القتلى في أوساط عناصرهم بينهم اثنين من القيادات الميدانية البارزة.

وفي حين قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات حوثية في مديريتي رحبة وجبل مراد جنوب مأرب، كما دكت مواقع حوثية في مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء المجاورة، ما أدى لتدمير آليات قتالية ومصرع وإصابة العشرات من الحوثيين.

وفي صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف رتلا حوثيا بين مديريتي حيدان والظاهر، ودمرت منصة إطلاق صواريخ للميليشيات في مديرية بكيل المير في محافظة حجة.

وفي لحج، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة والجنوبية، طائرة استطلاعية مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في قرية القيفي بجبهة كرش الواقعة شمال المحافظة، في حين تواصلت المواجهات بين الجانبين في جبهة الحد بمديرية يافع، لليوم الثالث على التوالي.

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل للحوثيين تجاه منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ما دفع الحوثيين لقصف المنطقة بالأسلحة المختلفة.

وتمكنت القوات المشتركة، فجر اليوم، من دك تحركات حوثية في كيلو 16 ومنطقة الجاح جنوب الحديدة.

من جهة أخرى قال الناطق باسم المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، إن شعبة الاستخبارات تمكنت مساء الخميس، من تفكيك خلية تجسس حوثية في مديرية موزع غربي تعز، في عملية نوعية تكللت بضبط ثلاثة من العناصر.

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