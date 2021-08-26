السعودية.. قرار بمنع سفر غير المحصّنين بجرعتين من لقاح كورونا في الرحلات الداخلية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، مساء الأربعاء، عن قرار بمنع سفر غير المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في الرحلات الداخلية بداية من 1 سبتمبر 2021.

وقالت «الخطوط السعودية» على حسابها الرسمي في موقع «تويتر»: «نلفت عنايتكم بأنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداءً من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا» حسب صحيفة المرصد السعودية.

وأوضحت أنه «يستثنى من ذلك القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة؛ وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة».



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