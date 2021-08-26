شرطة الرياض: القبض على سعودية تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تمكنت شرطة الرياض من القبض على سعودية تلفظت على رجل أمن بالفاظ مسيئة أثناء تأديته مهامه، ونشرت مقطع بذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فايروس كورونا، ونشرها ذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم القبض عليها جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشرته الفتاة السعودية، وهي مشاعل القحطاني، إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، حسب موقع الحرة ومواقع عدة، تظهر من خلاله مشاعل وهي تتجول بأحد الشوارع دون ارتداء كمامة، فيطلب منها أحد رجال الأمن بارتداء الكمامة، فترفض مشاعل ارتداء الكمامة ولم تكتف بذلك فقط، بل قامت بتهديد رجل الأمن أنها ستقدم بلاغ تحرش ضده.

وقد دشن المغردون هاشتاغ يحمل وسم «مشاعل القحطاني»، وقد أثارت غضب الكثير بتصرفاتها، ورفضها لطلب رجل الأمن بارتداء الكمامة. وقالت القحطاني في الفيديو الذي صورته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتتبعها سيارة شرطة في العاصمة السعودية، إن كمامتها في جيبها لكنها لن ترتديها «عنادا فيه».











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