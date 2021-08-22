مستشار بايدن يكشف عن خطر شديد في مطار كابول

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابول الساعين إلى مغادرة أفغانستان "أولوية قصوى" ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مستشار بايدن، ببرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إن "التهديد حقيقي وشديد ومستمر، وهو شيء نركز عليه بكل أداة في ترسانتنا".

وأضاف: "نعمل بجد مع أجهزتنا الاستخباراتية لمحاولة عزل وتحديد المكان الذي قد يأتي أي هجوم منه".

ولتنظم "داعش" وجود في أفغانستان منذ سنوات في ولاية خراسان شمالي البلاد، ويشن في كثير من الأحيان هجمات ضد أهداف مختلفة.

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