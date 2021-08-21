انتحاري يقتل طفلين ويصيب صينياً في باكستان

المصدر: إسلام أباد - رويترز

قالت السفارة الصينية في باكستان، اليوم السبت، إن انتحارياً هاجم موكباً لصينيين مما أسفر عن إصابة صيني ومقتل طفلين محليين.

وقالت السفار في بيان: "تدين السفارة الصينية في باكستان بشدة هذا العمل الإرهابي وتعبر عن تعاطفها الصادق مع مصابي البلدين وتقدم تعازيها الحارة للضحايا الأبرياء في باكستان".

وأضافت السفارة أن الهجوم وقع عند مشروع طريق جوادر إيست باي السريع في بلوخستان وأن بعض الجرحى نقلوا إلى مستشفى في جوادر لتلقي العلاج.

ودعت السفارة السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث ومعاقبة الجناة بشدة.

وفي يوليو الماضي، هاجم انتحاري حافلة تقل عمالا إلى موقع بناء سد في شمال باكستان، مما أسفر عن مقتل 13، من بينهم تسعة صينيين.

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