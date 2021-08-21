قمصان مسيئة تسخر من ضحايا الطائرة الأفغان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أنتجت شركة ملابس مقرها الرئيسي في سنغافورة ولها مستودع في الولايات المتحدة الأميركية، قمصان تسخر من الضحايا الأفغان الذين سقطوا من طائرة إجلاء تابعة للجيش الأميركي وتوفوا في الحال، ويباع القميص الواحد مقابل 12 جنيهاً إسترلينياً، ويحمل عبارة "نادي كابول للقفز بالمظلات"، ما جعل تلك العبارة تثير انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها النشطاء بأنها "مسيئة ومثيرة للاشمئزاز".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تباع القمصان بلونين هما الأخضر الداكن (الزيتي) والأسود، وتحمل اسم "نادي كابول للقفز بالمظلات"، وعليها صورة للسقوط المروع للأفغان من الطائرة في السماء.

وقالت الشركة المنتجة للقمصان: "بالنسبة لأولئك الذين يحبون القفز بالمظلات والقفز بالمظلات والذين يحبون القفز من الطائرة والاستمتاع بأعلى درجات المزاج، فإن هذا القميص مناسب تماماً لارتدائه."

ووفق "ديلي ميل" فقد لفت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه إلى القمصان وقوائم المبيعات المسيئة على تويتر، وقالت الباحثة في مركز أبحاث Atlantic Council ، هولي داجريس: "بينما يفر الأفغان ويتشبثون بالطائرات بدافع اليأس، قرر شخص ما الاستفادة من ألمهم وبؤسهم بهذا القميص المثير للاشمئزاز".

وشوهدت ثلاث جثث على الأقل تسقط من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء صعودها في الهواء يوم الاثنين الماضي، وأظهرت لقطات فيديو العديد من الرجال وهم يتشبثون بجهاز هبوط طائرة الإجلاء الأميركية.

وكان من بين الضحايا الأفغان لاعب كرة قدم أفغاني يبلغ من العمر 19 عاماً، وتم التعرف على جثمانه.

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