شرطة الرياض: القبض على سعودي أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الجمعة، عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض قوله إن السلطات اعتقلت موطنا «في العقد الثالث» على خلفية بث فيديو مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بإنه «إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة».

وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمرا عاجلا للقبض على من ظهروا في فيديو أساؤوا من خلاله للنبي الكريم وزوجته السيدة عائشة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الفيديو عبر هاشتاغ #فيلكس_يتعدى_على_الرسول. وشهد الوسم تغريدا مكثفا في السعودية تجاوز الـ 40 ألف تغريدة خلال وقت قياسي.

وطالب المغردون بإنزال أقصى العقوبات على من ظهروا في الفيديو.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن «نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news