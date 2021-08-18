إفشال هجوم لميليشيات الحوثي في صعدة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أفشلت قوات الجيش اليمني بمساندة مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، فجر اليوم، هجوما لميليشيات الحوثي في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، وكبدتها خسائر كبيرة، وأكدت مصادر ميدانية قيام الحوثيين بمحاولة تقدم نحو مواقع الجيش في منطقة "الفرع" بجبهة كتاف صعدة، لكن تم إفشال الهجوم ولقي 15 عنصراً من الميليشيات مصرعهم، وأصيب آخرون، فضلاً عن تدمير آليات قتالية وإعطاب أخرى.

وفي مأرب، سيطرت قوات الجيش والقبائل بمساندة مقاتلات التحالف على تبة الدحلة، الواقعة في إطار الخط الدفاعي الأول عن مأرب، وأكدت مصادر ميدانية قيام الجيش والقبائل بإرسال تعزيزات كبيرة من المنطقة العسكرية الثالثة إلى غرب المحافظة، لمساندة الجبهات الواقعة هناك.

ولقي العديد من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون، في كمين للجيش والقبائل بجبهة المشجح، حيث وقعوا فيما يعرف بالكماشة، والتي تم فيها أيضا أسر عناصر حوثية وتدمير آليات للميليشيات.

وفي الجوف، شهدت جبهات شرق الحزم معارك عنيفة في الجدافر والنضود وصولا إلى منطقة العلم، فيما تم نصب كمائن للحوثيين خلفت قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات التي تبادلت الاتهامات والاشتباكات فيما بينها على خلفية الهزائم التي تكبدتها في الجوف مؤخرا.

وفي البيضاء، نصبت المقاومة المحلية في مديرية الصومعة كمينا محكما لعناصر حوثية في منطقة "ذي مضاحي" بجبهة الحازمية ما أدى إلى مصرع 13 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين وتدمير آلية قتالية.

وفي الضالع، انفجر لغم أرضي بعناصر حوثية بمنطقة "وادي صبيرة"، كانت الميليشيات زرعته في المنطقة، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف عناصرها أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع للقوات المشتركة والجنوبية في المنطقة.

وفي تعز، شهدت جبهة "عصيفرة" شمال المدنية، مواجهات بين الجيش اليمني والميليشيات، عقب محاولة الأخيرة التسلل نحو مواقع القوات المرابطة في المنطقة، وتم إفشال المحاولة وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات استهداف المناطق المدنية في مناطق التماس المختلفة، حيث استهدفت المارّة في الطرقات والمزارعين بمناطق متفرقة من مديرية حيس، مستخدمة الأسلحة القناصة، كما قصفت مناطق مدنية في الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، فيما أفشلت القوات المشتركة تحركات حوثية في مناطق التماس شرق مدينة الحديدة.

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