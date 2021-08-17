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    اللحظات الأخيرة قبيل سقوط الأفغان من الطائرة.. فيديو

    المصدر:
    • متابعات - الإمارات اليوم
    التاريخ:

    نشرت وسائل إعلام أفغانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لعدد من الأفغان وهم يجلسون خارج الطائرة العسكرية الأمريكية التي استقلوها للهروب من بلدهم بعدما سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان.

    وكانت فيديوهات سابقة أظهرت سقوط أشخاص من الطائرة بعد تحليقها ولم يتضح العدد الإجمالي للوفيات، لكن الفيديو الجديد يظهر نحو 20 شخصاً جالسين أسفل جناح الطائرة وبالقرب من محركها.

    وأظهرت فيديوهات أخرى سابقة، تجمع عدد كبير من الأفغان وهم يهرولون أسفل وبجوار الطائرة أثناء تحركها، فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن الطائرة أقلت على متنها نحو 640 شخصاً جلسوا على أرضيتها في الداخل.

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