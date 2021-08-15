مصادر: مفاوضات في القصر الرئاسي الأفغاني لنقل السلطة إلى طالبان

المصدر: كابول - د ب أ

تعهد وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله خان محمدي، بالحفاظ على أمن العاصمة كابول، حتى "التوصل إلى اتفاق"، وذلك فيما ذكرت مصادر أن مفاوضات تجري في القصر الرئاسي الأفغاني لنقل السلطة لحركة "طالبان".

وقال وزير الدفاع في مقطع فيديو تم نشره عبر موقع فيس بوك، إنه بصفته ممثلا للقوات المسلحة يضمن أمن كابول.

أضاف أن الرئيس أشرف غني التقى سياسيين محليين وكلفهم بمهمة تشكيل وفد للسفر إلى الدوحة يوم غد للتوصل إلى اتفاق مع "طالبان". وشدد بالقول :"أؤكد لكم جميعا أنه سيتم الحفاظ على أمن كابول حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

في غضون ذلك، نقلت وكالة "خاما برس" عن مصادر لم تسمها أن مفاوضات تجري في القصر الرئاسي الأفغاني لنقل السلطة لحركة طالبان.

ووفقا للوكالة فإن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله يتوسط في العملية.

ونقلت عن المصادر القول إنه سيتم تعيين علي أحمد جلالي رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة.

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