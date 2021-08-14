الرئيس اللبناني: مسار تشكيل الحكومة سالك وآمل خروج الدخان الأبيض قريبا

المصدر: بيروت- كونا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت ان مسار تشكيل الحكومة العتيدة «سالك» معربا عن الامل في ان يخرج «الدخان الأبيض» قريبا لتتشكل حكومة قادرة على تحمل الأعباء لمواجهة تراكم الازمات في البلاد.

وقال عون في بيان للرئاسة اللبنانية خلال لقائه وفدا شبابيا «آمل بأن يخرج الدخان الابيض قريبا فتتشكل حكومة قادرة على تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الازمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين».

وكانت الاتصالات السياسية التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قد تكثفت يوم امس للبحث في تفاصيل الحقائب الوزارية اثر اشتداد الأزمة الاقتصادية وانقطاع المحروقات وتصاعد احتجاج المواطنين.

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