البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيات الحوثي المدنيين في السعودية

المصدر: القاهرة - وام

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية والتي اعترضتها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن.

وجدد البرلمان العربي - في بيان اصدره اليوم.. مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاهها ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيات الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

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