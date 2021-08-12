الإمارات تدعم الفلبين بجرعات لقاح كورونا

المصدر: مانيلا - وام

وصلت اليوم إلى العاصمة الفلبينية مانيلا طائرة إماراتية تحمل على متنها شحنة من الإمدادات والمستلزمات الطبية، ومن بينها 100 ألف من جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19»، بهدف دعم جهود منع انتشار الفيروس ومحاصرته، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة مختلف دول العالم في مواجهة الجائحة.

وقال القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مانيلا خالد الهاجري إنه في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم الجهود التي تبذلها السلطات الفلبينية في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل جرعات اللقاح لتعزيز ودعم الاستجابة التي تقوم بها الجهات الصحية في الفلبين في مواجهة واحتواء الجائحة.

وأشار إلى أن الفلبين من أوائل الدول التي تلقت الدعم الطبي من دولة الامارات، إذ أرسلت إليها في شهر أبريل 2020 أول طائرة دعم طبي وعلى متنها 7.3 طن من المستلزمات الطبية.

وأكد الهاجري أن دولة الإمارات وجمهورية الفلبين ترتبطان بعلاقات صداقة تمتد لعدة عقود.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت منذ بداية جائحة فيروس «كوفيد-19» حتى اليوم أكثر من 2250 طنا من المساعدات لأكثر من 136 دولة.

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