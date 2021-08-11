الحرائق تستعر مجدداً في اليونان ونجاة أولمبيا القديمة

المصدر: أثينا - رويترز

أدى حريق كبير في شبه جزيرة بيلوبونيز باليونان إلى إخلاء العديد من القرى بينما استمرت فرق الإطفاء المنهكة في مكافحة حرائق الغابات المندلعة في شتى أنحاء اليونان لليوم التاسع على التوالي.

وفي إيفيا بشمال البلاد، وهي ثاني أكبر جزر اليونان، لا يزال تفجر ألسنة اللهب المشكلة الرئيسية التي تواجه فرق الإطفاء التي انضم إليها متطوعون لمكافحة النيران.

وفي بيلوبونيز نشب حريق بالقرب من أولمبيا القديمة، موقع أول دورة ألعاب أولمبية، لكنه امتد إلى جورتينيا بينما استعرت النيران في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وأتت على غابة عذراء ودفعت السلطات لإخلاء 20 قرية.

ويكافح نحو 580 من رجال الإطفاء اليونانيين الحرائق المندلعة في جورتينيا بمساعدة زملاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك.

واندلعت الحرائق الأسبوع الماضي خلال أسوأ موجة حارة تتعرض لها اليونان في 30 عاما.

وفي منتجع بيفكي الساحلي في إيفيا، نظر صاحب مقصف يدعى ثراسيفولوس كوتزياس (34 عاما) إلى الشاطئ الخالي وقال "لو لم تكن لدينا هذه المشاكل لكان شاطئ بيفكي مزدحما بالناس. الآن لا يوجد سوانا".

واندلع أكثر من 500 حريق في أنحاء اليونان الأسبوع الماضي مما أدى لإخلاء عشرات القرى وإجلاء آلاف السكان.

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