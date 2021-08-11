لحظة اغتيال مسؤول عراقي بالرصاص (فيديو)

المصدر: بغداد - متابعات

نشرت وسائل إعلام عراقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة اغتيال مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة العراقية.

انقتل وسط الناس! والقاتل قتله بكل بساطة وظل وراها واگف شوية على راسه وراح بهدوء ومسيطر..

الى هذه الدرجة اكو استهتار بحياة الناس واكو استخفاف بقوة الأجهزة الامنية..

لحظة اغتيال مدير بلدية #كربلاء عبير سليم الخفاجي pic.twitter.com/UXJ9sMlASI — Jumana Mumtaz (@jumana_mumtaz) August 10, 2021

وأثار قتل المسؤول المحلي في كربلاء بالرصاص ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب لا سيما بحق قتلة ناشطين، فيما زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موقع الجريمة على بعد نحو 100 كلم جنوب بغداد.

وقال الكاظمي في بيان إن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون".

وخلال زيارة الكاظمي، أحضرت القوى الأمنية المتهم بالقتل الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق إلى مكان الحادث، بحسب رئاسة الوزراء التي نشرت صوراً للكاظمي وهو يتوجه إليه بالكلام فيما عينا المتهم كانت معصوبتان.

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