جريمة بشعة تهز بغداد.. مقتل زوجين واطفالهما الأربعة.. والشرطة تكشف التفاصيل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل رجل وامرأته واطفالهما الأربعة في قضاء المحمودية في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، حسب «السومرية نيوز»، إنه «بعد حدوث جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة وأبنائها الأربعة وإصابة ابنتها الخامسة باصابات بليغة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الرشيد الجنوبي، على الفور اشرف قائد شرطة العاصمة على مجريات التحقيق، ووجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الكرخ وعضوية مدير قسم شرطة المحمودية وضابط المركز للتعمق بالتحقيق».

وأشار البيان إلى أن «فريق العمل تمكن من فك خيوط الجريمة والتوصل الى الجاني الذي تبين انه ابن الزوجة الاولى لزوج الضحية، والذي انهار بعد مواجهته بالأدلة واعترف بقيامه بهذه الجريمة النكراء».

وبينت الوكالة، أنه «تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وتدوين اقواله بالاعتراف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون».

وكان مصدر أمني قد أفاد، بان «شخصاً أقدم على قتل زوج والدته وزوجته الثانية وأربعة من أطفالهم، فيما أصاب بنتهم الخامسة بطلق ناري ضمن قضاء المحمودية في العاصمة بغداد؛ بسبب خلافات عائلية».



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