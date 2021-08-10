بعض المنازل تحولت إلى رماد.. ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر إلى 7 وفيات

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الحرائق بولاية تيزي وزو (150 كلم شرق العاصمة)، إلى سبعة وفيات، وإصابتين خطيرتين.

وقالت الحماية المدنية في بيان، أوردته الإذاعة الحكومية، إنها تواصل جهودها لإطفاء 19 حريقاً متزامناً في 14 ولاية.

وذكرت الإذاعة أن بعض المنازل تحولت إلى رماد، مشيرة إلى توقيف ثلاثة مشتبه بهم في إضرام النار في غابة بولاية المدية /80 كم غرب العاصمة.

وكانت مصالح الحماية المدنية كشفت أمس الاثنين عن عمل فرقها على إخماد 31 حريقا.

وامتدت حرائق الغابات في شرق البلاد وفي عدد من ولايات الغرب، وتأتي بعد سلسلة من الحرائق شهدتها البلاد بداية فصل الصيف.

وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن "يدا إجرامية حاقدة على بلاده تقف وراء حرائق الغابات التي اندلعت في وقت متزامن".

وأكد بلجود في تصريح صحافي على هامش زيارته لولاية تيزي وزو على رأس وفد وزاري اليوم الثلاثاء، أن اندلاع عشرات بؤر الحرائق في وقت متزامن لا يمكن وصفه إلا بـ "العمل الإجرامي".

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