لأول مرة في السعودية.. تعيين سيدتين مساعدا لرئيس شؤون الحرمين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أن الرئيس العام أصدر قراراً بتكليف عدد من الوكلاء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطبيقاً لمبادئ الشورى ودعم الرئاسة بالخبرات العلمية والعملية.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية، في نبأ عاجل لها اليوم، الأحد، بتعيين سيدتين للمرة الأولى مساعدا للرئيس العام لشؤون الحرمين.

ذكرت صحيفة "مكة"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم "تكليف الدكتورة العنود العبود مساعدًا للرئيس العام​".

وأضافت الصحيفة في تغريدة أخرى منفصلة أنه تم أيضا "تكليف الدكتورة فاطمة الرشود مساعدا للرئيس العام".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنشاء 25 وكالة متخصصة من مختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن تتويج 20 سيدة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه في مناصب قيادية عليا في الرئاسة.

وأوضح عبر حساب الرئاسة في تويتر، بأنه سيتم تمكين السيدات المتميزات علميًا وعمليًا في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية.

كما أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا باستحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة؛ في ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين.​​

وتهدف الرئاسة العامة للحرمين الشريفين إلى مواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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