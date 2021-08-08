أول مرسوم رئاسي.. محمد مخبر نائبا أول للرئيس الإيراني

المصدر: طهران - د ب أ

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول مرسوم رئاسي له اليوم الأحد، حيث عين بموجبه محمد مخبر نائبا أول للرئيس.

وبهذا القرار يحل مخبر (66 عاما) محل إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.

وأدى رئيسي الخميس الماضي اليمين الدستورية رئيسا لإيران، وذلك أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن الولايات المتحدة كانت قد استهدفت مخبر بعقوبات مباشرة على خلفية إدارته لأغنى وقف تديره الدولة في إيران.

وفرضت الولايات المتحدة في يناير عقوبات على «لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني» وعلى مخبر.

وكان المرشد علي خامنئي اختار عام 2007 مخبر لإدارة المؤسسة، التي تم تشكيلها بقدر طائل من الممتلكات والأصول التي تمت مصادرتها بعد ثورة 1979.

وفي سياق متصل، أصدر رئيسي اليوم مرسوما ينص على اختيار غلام حسين إسماعيلي رئيسا لمكتبه.

وشغل إسماعيلي (56 عاما) في وقت سابق منصب رئيس دائرة الرئاسة في السلطة القضائية والمتحدث باسمها.

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