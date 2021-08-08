كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 202.3 مليون.. وعدد اللقاحات المعطاة 4.4 مليارات

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 202.3 مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.4 مليارات جرعة حتى صباح اليوم.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 202 مليون و 293 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 287 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات عن إعطاء أكثر من 4.4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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