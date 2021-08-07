الإمارات ترحب بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت دولة الإمارات بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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