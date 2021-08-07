آخر تطورات انتشار "كوفيد_19" في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم اليوم، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع :

- الشرطة تطلق النار على متظاهرين تايلانديين -في تايلاند، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على مئات المتظاهرين في بانكوك كانوا يطالبون بالإصلاح السياسي ويدعون إلى تغيير برنامج التلقيح البطيء ضد فيروس كورونا.

- تظاهرات في فرنسا -تشهد أكثر من 150 مدينة فرنسية السبت تظاهرات احتجاجا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس.

والقانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة وينص على الزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

- الهند توافق على لقاح جونسون أند جونسون -منحت الهند موافقة طارئة على لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا والذي يعطى بجرعة واحدة بهدف تكثيف حملة التلقيح مع تنامي مخاوف من حدوث موجة جديدة من الإصابات.

- أستراليا تكافح الفيروس -أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجيلها حصيلة قياسية يومية جديدة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما تعمل السلطات في مدينة ملبورن، ثاني مدن البلاد، على تتبع مصدر البؤرة.

- غير المحصنين أكثر عرضة للخطر -أظهرت دراسة أجرتها المراكز الاميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن الأشخاص غير المحصّنين أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بأكثر من الضعف مقارنة بالأشخاص الملقحين بالكامل.

- نصف الأميركيين حصلوا على اللقاح -أعلن مسؤول في البيت الابيض أن نصف الشعب الأميركي بات ملقحا بالكامل ضد كوفيد-19 بعدما سجلت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة تزايدا في عدد من تلقوا اللقاح على وقع طفرة وبائية سببها المتحورة دلتا.

- أكثر من 4,2 ملايين وفاة -أودى وباء كوفيد-19 بما لا يقل عن 4,257,868 شخصا حول العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس السبت الساعة 10,00 ت غ.

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (616,493) تليها البرازيل (561,762) والهند (427,371) والمكسيك (243,733) والبيرو (196,818).

وتقدر منظمة الصحة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الوفيات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بكوفيد، أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميًا.

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