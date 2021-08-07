السعودية ترحب بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثا أمميا إلى اليمن

المصدر: الرياض - د ب أ

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر «تويتر»: «أرحب بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة».

وأضاف: «المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة».

وقام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الجمعة، بتعيين الدبلوماسي السويدي، هانز غروندبرغ، مبعوث خاصا جديدا إلى اليمن ليحل محل مارتن غريفيث الذي تم تعيينه منسقا للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

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