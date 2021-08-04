ظهور بقعة غامضة في رأس زعيم كوريا الشمالية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ظهرت بقعة خضراء غامضة وضمادة في رأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال اجتماع عسكري نشرت صوره وسائل الإعلام المحلية، فيما قد يشير إلى مشكلات صحية تعرض لها الزعيم الكوري الشمالي.

وقال موقع "إن كي نيوز" المهتم بشؤون كوريا الشمالية، إن البقعة الداكنة الكبيرة أو الكدمة الموجودة على الجانب الأيمن الخلفي من رأس "كيم"، والتي كانت مغطاة بضمادة في بعض اللقطات، لا تزال غير معروفة ويصعب تشخيصها باستخدام الصور فقط.

أضاف أن البقعة الغامضة أو الكدمة كانت مرئية خلال حدث عسكري حضره كيم في الفترة من 24 إلى 27 يوليو ، وكذلك في لقطات من مؤتمر قدامى المحاربين والأحداث ذات الصلة التي عقدت في الفترة من 27 إلى 29 يوليو، وفي صورة عالية الدقة لكيم يوم 28 يوليو ظهرت البقعة الموجودة في مؤخرة رأسه وكانت تميل إلى اللون الأخضر.

ولم تكن البقعة الغامضة ظاهرة في رأس الزعيم الكوري الشمالي في ظهوره مع الموسيقيين في 11 يوليو الماضي، ثم بدا أن لقطات الفيديو الرسمية لكيم طوال أحداث الأسبوع الماضي تتجنب بث البقعة أو الكدمة، لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرت أيضاً صوراً من تلك الأحداث التي تظهر بوضوح ضمادة خلف رأسه.

لغز الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وأشار الموقع إلى أن أحدث لغز صحي في حياة الزعيم الكوري الشمالي يأتي بعد المخاوف الأخيرة بشأن فقدان الوزن السريع لكيم جونغ أون في مايو الماضي، كما أن ضمادة الرأس الجديدة بعيدة كل البعد عن علامات الإصابة التي ظهرت في مايو 2020 بعد غيابه الطويل حيث ظهرت آنذاك بقعة داكنة على ذراع كيم وقال بعض الخبراء الطبيين إنها قد تكون مرتبطة بأمراض قلبية.

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