الأردن: إعـادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع سوق العمل

المصدر: عن «الدستور» الأردنية

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبوقديس، عن إقرار نظام إدماج التعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي، لتطبيقه بما يضمن إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية، ويتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها ومتطلبات سوق العمل.

وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أول من أمس، إن النظام الصادر استناداً لأحكام المادة (6) والمادة (13) من قانون التعليم العالي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته، يلزم مؤسسات التعليم العالي بإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وخطط المواد بما يتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الالكتروني فيها، بشقيه «عن بُعد والمدمج» ومتطلبات البرنامج المتنوع، وفقاً للمادة (3/‏‏‏أ) من النظام.

ولفت الى أن المادة (3/‏‏‏أ) من النظام تشمل إدماج مواد تعلم إلكتروني كامل عن بُعد، بما لا تزيد نسبته على 20% ولا تقل عن 10% من العدد الكلي للساعات المعتمدة للبرنامج الوجاهي الكامل لجميع التخصصات، وإدماج مواد التعلم المدمج بما لا تزيد نسبته على 60%، ولا تقل عن 40% بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية، وبما لا تزيد نسبته على 50%، ولا تقل عن 30% بالنسبة للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من العدد الكلي الساعات المعتمدة للبرنامج الوجاهي الكامل، على أن تدرس النسبة المتبقية بما لا تقل نسبته عن 20% بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية، ولا تقل عن 30% بالنسبة للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة من خلال مواد التعلم الوجاهي.

وأضاف أن هذه النسب توزع على مستويات المواد في خطط البرامج الأكاديمية على جميع السنوات الدراسية، مشيراً الى أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس وبناءً على تنسيب هيئة الاعتماد، تم استثناء برنامج أو أكثر من النسب السابقة.

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