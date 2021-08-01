الجيش المصري يعلن مقتل 89 تكفيريًا شديدي الخطورة في شمال سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات ومتابعات

أعلن الجيش المصري في بيان الأحد أنّه قتل 89 تكفيريا شديد الخطورة خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق خلال فترة لم يحددها، مشيرا إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراده في هذه العمليات.

وقال الجيش في بيان نُشر على الصفحات الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبدالحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي «خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد 89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء».

وأضاف البيان «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة ثمانية من أبطال القوات المسلحة».

ولم يوضح البيان الفترة التي تمت خلالها العمليات العسكرية المشار إليها.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة، لافتا إلى «اكتشاف وتدمير عدد (13) فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء».

كما تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة- أنه تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة و4 أحزمة ناسفة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 52 سيارة و59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

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